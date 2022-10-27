Ben Bu Cihana Sığmazam'a öyle bir isim dahil oldu ki... Yer yerinden oynayacak
ATV'de Salı günleri ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Erkan Can dahil oldu.
Oktay Kaynarca'nın ekrana döndüğü dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna usta bir oyuncu katıldı. Gemide, Mahallenin Muhtarları ve Saygı gibi dizilerin efsane oyuncusu Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın rol aldığı diziye dahil oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba transfer heyecanlandırdı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu sezonun en iyi açılış yapan dizilerinin başında geliyor. Oktay Kaynarca’nın imza attığı dizinin yeni bölümlerinde heyecanın dozu iyice artıyor.
Her biri kendi davasında haklı olan güçlü kadınların hikâyesi kadar erkek karakterlerinin yeni açılımlarının da etkileyici bir dille seyirciye sunulacağı diziye bomba bir isim dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkan Can kısa sürede kendi kitlesini oluşturan “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın kadrosuna katılıyor. Usta oyuncu güçlü kadrosuyla da çok konuşulan dizide “Ekabir” karakterini oynayacak.
Aktüel
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Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm tek parça full izle ATV! Ben Bu Cihana Sığmazam konusu, oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor!
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