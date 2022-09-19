Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayımlanacak. Yayımlanan fragmanlarıyla dikkat çeken dizide rol alanlar da araştırılıyor. Peki, Atakan rolünü kim oynuyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?

Dizeda Atakan rolünü Ragıp Savaş oynayacak.

Atakan; Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.

Ragıp Savaş kimdir?

Ragıp Savaş 24 Ekim 1966'da İzmit'te dünyaya geldi. 1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu’nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu’na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi’nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers’in Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde birçok ödül almıştır.

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanmıştır, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Ragıp Savaş rol aldığı yapımlar:

1998 Yangın Ayşe

2004 Dişi Kuş

2004 Neredesin Firuze

2006 Gönül

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2007 Son Osmanlı Yandım Ali

2007 Polis

2007-2009 Kurtlar Vadisi Pusu

2008-2010 Sen Harikasın

2010 Herkes Mi Aldatır?

2010-2011 Kirli Beyaz

2011 Ya Sonra

2011 Çınar Ağacı

2011 Canan

2017 Ölene Kadar

2017 İsimsizler

2019-2021 Kuruluş Osman

2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam