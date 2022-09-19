  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?

Ragıp Savaş kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü salı akşamı ekrana gelecek. Diziseverler ise Atakan rolünün kim tarafından oynadığını, oyuncunun ismini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 22:57:00 -
Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayımlanacak. Yayımlanan fragmanlarıyla dikkat çeken dizide rol alanlar da araştırılıyor. Peki, Atakan rolünü kim oynuyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?

Dizeda Atakan rolünü Ragıp Savaş oynayacak.

Atakan; Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.

Ragıp Savaş kimdir?

Ragıp Savaş 24 Ekim 1966'da İzmit'te dünyaya geldi.  1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu’nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu’na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi’nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers’in Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde birçok ödül almıştır.

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanmıştır, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Ragıp Savaş rol aldığı yapımlar:

1998      Yangın Ayşe

2004      Dişi Kuş

2004      Neredesin Firuze

2006      Gönül

2006      Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2007      Son Osmanlı Yandım Ali

2007      Polis

2007-2009           Kurtlar Vadisi Pusu

2008-2010           Sen Harikasın

2010      Herkes Mi Aldatır?

2010-2011           Kirli Beyaz

2011      Ya Sonra

2011      Çınar Ağacı

2011      Canan

2017      Ölene Kadar

2017      İsimsizler

2019-2021           Kuruluş Osman

2021      Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022-     Ben Bu Cihana Sığmazam

Gülendam Türk kim? Gülendam Türk gerçekte kim gerçek ismi:
Gülendam Türk kim? Gülendam Türk gerçekte kim gerçek ismi:

Medya

Gülendam Türk kim? Gülendam Türk gerçekte kim gerçek ismi:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23