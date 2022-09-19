Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?
Ragıp Savaş kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü salı akşamı ekrana gelecek. Diziseverler ise Atakan rolünün kim tarafından oynadığını, oyuncunun ismini araştırıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayımlanacak. Yayımlanan fragmanlarıyla dikkat çeken dizide rol alanlar da araştırılıyor. Peki, Atakan rolünü kim oynuyor?
Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kim gerçek ismi nedir?
Dizeda Atakan rolünü Ragıp Savaş oynayacak.
Atakan; Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.
Ragıp Savaş kimdir?
Ragıp Savaş 24 Ekim 1966'da İzmit'te dünyaya geldi. 1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu’nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu’na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi’nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.
Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür.
Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers’in Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde birçok ödül almıştır.
Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanmıştır, hâlen bu görevini sürdürmektedir.
Ragıp Savaş rol aldığı yapımlar:
1998 Yangın Ayşe
2004 Dişi Kuş
2004 Neredesin Firuze
2006 Gönül
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2007 Son Osmanlı Yandım Ali
2007 Polis
2007-2009 Kurtlar Vadisi Pusu
2008-2010 Sen Harikasın
2010 Herkes Mi Aldatır?
2010-2011 Kirli Beyaz
2011 Ya Sonra
2011 Çınar Ağacı
2011 Canan
2017 Ölene Kadar
2017 İsimsizler
2019-2021 Kuruluş Osman
2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022- Ben Bu Cihana Sığmazam