Bembeyaz çamaşırlar için ne yapmalı?

Günlük hayatımızda ya da iş hayatımızda beyaz renk hepimizin favorisi olabilir. Hepimiz giymeyi ve giydirmeyi çok sevsek bile beyaz giymenin mesuliyeti oldukça ağırdır. Çamaşırların sararması ya da farklı bir renge bürünerek o içten beyazlığını kaybetmesi kötü bir deneyim olarak görülür.

Beyazlatmak için ağartıcı içeren deterjanlar gibi diğer birçok yöntemle çamaşırlarınızdaki ilk günkü beyazlığı koruyabilirsiniz.

Çamaşırları aspirin ile beyazlatmak

Çamaşırları aspirin ile beyazlatmak oldukça sık rastlanan bir yöntemdir. Bunun için her 1 kilo için 1 adet aspirin kullanarak çamaşır makinenizin deterjan bölümüne aspirin ekleyebilirsiniz. Aspirinli suya bastırıp bir iki saat beklemek de etkili bir yöntemdir.

Çamaşırları karbonat ile beyazlatmak

Çamaşırları karbonatla beyazlatmak genelde karbonatlı suya basmak şeklinde uygulanır. Ancak diğer bir yöntem olan makineye eklemek ise deterjana bir tatlı kaşığı eklemek şeklinde uygulanmaktadır.

Çamaşırları çamaşır suyu ile beyazlatmak

Çamaşır suyu en etkili yöntemlerden olmakla birlikte, çamaşırların kolay yıpranması söz konusu olduğundan tablet şeklinde olanların tercih edilmesi gerekir. Ayrıca çamaşır suyuyla çamaşırların beyazlatılması zamanla sararmalara neden olmaktadır.

Çamaşırları elma sirkesiyle beyazlatmak

Elma sirkesi kötü kokusu nedeniyle pek tercih edilmese de doğal bir yöntem olduğu için çok sık kullanılır. Elma sirkesi eklenmiş suda 1-2 saat bekletilen çamaşırlar makineye atılarak ön yıkamasız olarak yıkanır.

Beyaz çamaşırlar kaç derecede yıkanır?

Beyazların herhangi bir renk verme sıkıntısı olmadığı için ve beyaz çamaşırlar kirleri çok daha net bir şekilde gösterdikleri için yüksek ısılarda yıkanmaları mümkün oluyor. Yine de yıkayacağınız beyaz çamaşır, yün ya da ipek gibi hassas yapıda bir kumaş ise en fazla 30 derecede yıkamak gerekiyor.