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Kadın - Aile Bembeyaz bir cilde sahip olmak için bu 3 şeyi hemen bunu yapın! En kolay cilt beyazlatma yöntemi işte böyle bir şey
Kadın - Aile

Bembeyaz bir cilde sahip olmak için bu 3 şeyi hemen bunu yapın! En kolay cilt beyazlatma yöntemi işte böyle bir şey

Yeniakit Publisher
2024-04-07 17:07:00 - 2024-04-07 17:08:59
Bembeyaz bir cilde sahip olmak için bu 3 şeyi hemen bunu yapın! En kolay cilt beyazlatma yöntemi işte böyle bir şey

Birçok insan, bembeyaz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Birçok kişi bunları bilmiyor: Cilt tonunu düzenlemek ve leke görünümünü azaltmak için doğal ve etkili çözümler arayanlar için bu yazı oldukça faydalı olabilir. Cildiniz için uygulayacağınız 3 önemli madde ile cilt tonunuzu açabilirsiniz.

Birçok insan, bembeyaz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Cilt tonunu düzenlemek ve leke görünümünü azaltmak için doğal ve etkili çözümler arayanlar için bu yazı oldukça faydalı olabilir. Cildiniz için uygulayacağınız 3 önemli madde ile cilt tonunuzu açabilirsiniz.

Görünüşümüzde cildin önemli bir rolü vardır ve birçok kişi bembeyaz ve parlak bir cilde sahip olmayı arzular. Berrak ve ışıltılı bir cilde kavuşmak, doğru bakım ve uygulamalarla mümkün olabilir. Bunun için bilmeniz gereken 3 önemli sırrı haberimizde derledik.

1) GÜNEŞLENME SAATİ

Aşırı güneşe maruz kaldığın zamanlar (11:00-16:00) güneş kremini her iki saatte bir yenile.

2) PİRİNÇ MASKESİ

Pirinç; içerdiği fitik asit maddesi ile cilt tonunun açılmasına ve cildin beyazlaşmasına yardımcı olur.Evde kolaylıkla yapabileceğiniz pirinç maskeleri veya pirinç sabunları bu aşamada size yardımcı olur.

3) BAL MASKESİ

Bal doğal cilt aydınlatıcıdır.Bal ve gül suyu içeren maskeleri haftada iki defa cildinize uygulayın.
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