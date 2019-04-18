Belovacıklı “Sağlıklı yaşam için spor önemli”

DÜZCE (İHA) – Profesyonel Vücut Geliştiricisi, Kişisel Spor Eğitmeni ve Girişimci Barış Okan Belovacıklı, başarılı ve sağlıklı bir yaşam için sporun önemli olduğunu anlattı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nün düzenlediği etkinlikte, Profesyonel Vücut Geliştiricisi, Kişisel Spor Eğitmeni ve Girişimci Barış Okan Belovacıklı bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, programın herkes için faydalı olmasını dileyerek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasından sonra moderatörlüğünü Spor Yöneticiliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Görevlisi Yavuz Öntürk’ün yaptığı söyleşide Belovacıklı, öğrencilere başarılı ve sağlıklı bir yaşam için sporun önemine değinerek, spora yeni başlayanlar için eğitmenlerle birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayarak, spor esnasında eğitmenlerle çalışmasının önemine değindi.

Kendisinin de bir sporcu olduğunu ve aynı zamanda da bir yönetici olduğunu söyleyen Barış Okan Belovacıklı, spor salonundaki çalışanlarına mesai arkadaşı gözüyle baktığını, bu bakış açısının da onlara motivasyon kazandırdığını ifade etti.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Barış Okan Belovacıklı’ya Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.