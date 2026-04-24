Bellona'dan iyi uykuya yeni dokunuş

Bellona ; yeni yatak koleksiyonuyla konforu, yenilikçi teknolojileri ve sürdürülebilir tasarım anlayışını bir araya getirerek tüketicilerine daha nitelikli bir uyku deneyimi sunuyor.

Bellona, 'Benim İyi Uyumam Lazım' mottosuyla geliştirdiği en yeni yatak koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyonda yer alan Bio Natura, Bio Comfort ve Gold Prestij yataklar; konforu, özel geliştirilen teknolojileri, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve modern tasarım anlayışını bir arada sunuyor. Koleksiyon kapsamında hazırlanan reklam filminde ise uykunun bir lüks değil; herkes için temel bir ihtiyaç ve hak olduğunun altı çiziliyor. 'Benim İyi Uyumam Lazım' mottosuyla şekillenen iletişim dili, kaliteli uykunun günlük yaşam, sağlık ve yaşam konforu üzerindeki önemine dikkat çekiyor. Koleksiyonun öne çıkan modellerinden Bio Natura Yatak, ısırgan otu liflerinden

üretilen nettle kumaşı ve bitkisel kaynaklı bio süngeriyle çevre dostu bir yapı sunarken, doğal bir uyku deneyimi yaşatıyor. Torba ve mikrocell yay sistemi sayesinde vücuda noktasal destek sağlayan ürün, yüksek hava geçirgenliği ve nem emiciliğiyle konforu artırıyor. Bio Natura, hem estetik tasarımı hem de sunduğu konfor özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bio Comfort Yatak ise üründe kullanılan Enviro kumaş teknolojisi sayesinde teri hızla emerek kuruluk hissi sağlıyor; uyku sırasında serin ve kuru kalmaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilirlik ve konforu bir arada sunan ürün, içeriğindeki bio sünger ve 5 bölgeli torba yay sistemiyle vücudun farklı bölgelerine uygun destek vererek omurganın doğal yapısını destekliyor. Nem yönetimi ve anti-statik özellikleriyle dikkat çeken Bio Comfort, karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Koleksiyonun premium tarzda tasarlanan modeli Gold Prestij Yatak ise şık tasarımı ve gelişmiş konfor özellikleriyle öne çıkıyor. Nanogold teknolojili özel örme kumaşı ve içeriğindeki altın suyu apresi sayesinde statik elektriği azaltmaya yardımcı olurken, 7 bölgeli torba yay sistemi ve yüksek yoğunluklu sünger katmanıyla vücuda optimum destek sunuyor. Dolgun ped katmanı ise ekstra konfor ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Bellona, yeni yatak koleksiyonuyla farklı ihtiyaç ve beklentilere yönelik çözümler sunarken, yatak kategorisindeki yenilikçi yaklaşımını da güçlendirmeyi sürdürüyor.