0553 313 94 23

Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligdeki 7.

17 Mart 2019 Pazar 14:04
Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligdeki 7. galibiyetini deplasmanda alarak kümede kalmayı garantiledi


Bu sezon sıkıntılı günleri geride bırakan Bellona Kayseri Basketbol takımı, Bodrum deplasmanında Kırçiçeği Basketbol takımını mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi. 26 hafta sürecek ligin 22. haftasında deplasmanda Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 7 sayı ile kazanmayı başardı.


Rakibi karşısında ilk yarıyı 30-35 önde noktalandıran, maçı da 58-65’lik skorla kazanan Bellona Kayseri Basketbol, puanını 29’a yükselterek sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 22 maçta 7 galibiyet 15 mağlubiyet elde etti.


Bellona Kayseri Basketbol sportif Direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon için sıkıntılı süreçten kurtulup kısıtlı imkanlar çerçevesinde mücadele ettiklerini söyleyerek, "Ligdeki ilk hedefimize ulaştık. Şimdi de kalan maçlarımızı da kazanıp ligi en iyi şekilde noktalandırmak istiyoruz" dedi.


Sahasında Bellona Kayseri Basketbol takımına mağlup olan Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı ise kalan 4 maçını kazanma bile kümede kalmayı başaramadı. matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum basketbol, önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edemeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    2. "Bu şartlarda alınan bir puan da..
    3. Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu
    4. "İstanbul Ankara'sız, Ankara da..
    5. Bozbey esnafla buluştu
    6. Bellona Kayseri kümede kalmayı..
    7. (Özel) 65 yaşındaki kadına damadından..
    8. Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki..
    9. 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle..
    10. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan,..
    11. "Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat..
    12. Soyer: "Buca’nın İzmir’e vereceği..
    13. Özhaseki, Mogan ve Eymir’e plaj..
    14. Bahtiyar: “Katma değerli üretim ile..
    15. Başkan Yusuf Adli’den Yeni..
    16. Güneydoğu’da istihdam hamlesi
    17. Balıkesirli öğrenciler okulda..
    18. Pakistan'da saldırı! Çok sayıda ölü ve..
    19. Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a..
    20. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu