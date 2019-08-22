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Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet

- Kayseri ekibi, 25 yaşındaki Shacobia Barbee ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:41
Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet


KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki forvet oyuncusu Shacobia Barbee ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Aynı zamanda oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilen 1,78 metre boyundaki Barbee'nin, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:41
  1. Bellona Kayseri Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Shacobia Barbee'

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