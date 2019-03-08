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Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş’ı konuk edecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 21.

08 Mart 2019 Cuma 11:02
Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş’ı konuk edecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 21.haftasında Cumartesi günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.


Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımı ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Ligde topladığı 26 puanla 10.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş’ı yenmekten başka bir şey düşünmüyor. Son oynadığı Galatasaray maçında iyi bir oyun ortaya koyan ancak sahadan 75-69 mağlup ayrılan Sarı-Kırmızılılar Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçıyla yeniden seri galibiyetler almak istiyor. Başantrenör Ayhan Avcı yönetimindeki Bellona Kayseri Basketbol takımında Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan zorlu karşılaşmada saat 16.00’da başlayacak. Kayserili basketbol severler bu karşılaşmaya büyük önem göstermesi bekleniyor.


4 içeride, 2 maç deplasmanda


Ligin bitimine 6 hafta kala Kayseri ekibi 4 maçını kendi sahasında oynayacak, 2 maçı ise deplasmanda. Kendi sahasında yarın Beşiktaş’ı konuk edecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı ardından Muğla deplasmanında Kırçiçieği Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırçiçeği Bodrumspor maçının ardından evinde üst üste 3 maça çıkacak. İzmit Belediyespor, İstanbul Üniversitesi ve Fenerbahçe ile evinde oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar ligin son maçında ise deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Hatay maçıyla Bellona Kayseri Basketbol takımı normal sezon tamamlayacak.


Bellona Kayseri Basketbol’un ligde kalan maçları;


21.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş


22.Hafta Kırçiçeği Bodrumspor- Bellona Kayseri Basketbol


23.Hafta Bellona Kayseri Basketbol- İzmit Belediyespor


24.Hafta Bellona Kayseri Basketbol- İstanbul Ünşiversitesi


25.Hafta Bellona Kayseri Basketbol -Fenerbahçe


26.Hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:02
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