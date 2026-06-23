Bellona, 38. Kristal Elma'da iki ödülün sahibi oldu!

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 38. kez düzenlenen Kristal Elma Ödül Töreni, reklam, pazarlama ve iletişim dünyasının önde gelen marka ve ajanslarını bir araya getirdi. Ödül gecesinde Bellona, iki önemli ödüle layık görüldü.

Bellona’nın marka iletişiminde akılda kalıcı bir imza haline gelen “Belli ki Bellona” jingle’ı, Craft - Müzik dalında “En İyi Reklam Müziği / Reklam Şarkısı” kategorisinde Kristal Elma ödülü kazandı. Markanın tüketiciyle kurduğu sıcak, samimi ve güçlü iletişimi destekleyen çalışma, müzikal diliyle Bellona’nın marka hafızasındaki yerini daha da güçlendirdi.

Bellona Yatak’ın “Benim İyi Uyumam Lazım” kampanya filmi ise Kristal Elma - Film / Mobilya kategorisinde Kristal Elma ödülünün sahibi oldu. Herkesin uyku ihtiyacının kendine özel olduğu fikrinden yola çıkan kampanya, Bellona Yatak’ın farklı beklentilere yanıt veren ürün yaklaşımını yaratıcı, samimi ve akılda kalıcı bir anlatımla izleyiciyle buluşturdu.

Kristal Elma’da elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bellona Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ, “Bellona olarak, tüketicilerimizin yaşam alanlarına değer katan, onların ihtiyaç ve beklentilerini anlayan ve markamızla güçlü bir bağ kurmalarını sağlayan sürdürülebilir iletişim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Markamızın en güçlü hatırlatıcılarından biri haline gelen ‘Belli ki Bellona’ jingle’ımız ile Bellona Yatak için hazırladığımız ‘Benim İyi Uyumam Lazım’ kampanyamızın 38. Kristal Elma Ödülleri’nde iki ayrı kategoride ödül kazanması, yürüttüğümüz iletişim stratejisinin başarısını ortaya koyması açısından son derece değerli. Reklam ve pazarlama iletişimi sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan Kristal Elma’da elde ettiğimiz bu başarı, yalnızca yaratıcı işler üretmenin değil, aynı zamanda tüketicilerimizle güçlü ve anlamlı bağlar kurabilmenin de bir göstergesidir. Bellona olarak, markamızı daha ileriye taşıyacak, tüketicilerimizin hayatına dokunan ve fark yaratan iletişim çalışmalarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve ajanslarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

2026 yılında başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 46, finalist sayısının yüzde 27, toplam ödül sayısının ise yüzde 26 arttığı Kristal Elma’da; 9 Büyük Ödül, 136 Kristal Elma, 162 Gümüş Elma, 160 Bronz Elma, 8 Jüri Özel Ödülü ve 3 Genç Kristal Ödülü sahiplerine takdim edildi.

Bellona, tüketiciyle güçlü bağ kuran, yaratıcı ve etkili iletişim çalışmalarına imza atmayı sürdürürken; Kristal Elma’da kazandığı ödüllerle reklam ve pazarlama iletişimi alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.