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Gündem Bellerinde tabanca, yolu kapatıp oynadılar
Gündem

Bellerinde tabanca, yolu kapatıp oynadılar

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:42:00 -
Bellerinde tabanca, yolu kapatıp oynadılar

Karabük'te, düğün konvoyu 3 şeritli yolu kapattı.

Karabük'te, 3 şeritli yolu kapatarak ilerleyen ve aralarında okul servislerinin de bulunduğu düğün konvoyundaki araçlarından inen bir grup altgeçidi trafiği kapatarak müzik eşliğinde oyun oynadı. O anlar cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde servis minibüslerinin de olduğu düğün konvoyundaki araçların sürücüleri 3 şeridi kullanarak trafiği yavaşlattı. Arkalarından gelen araçların geçmesine kilometrelerce engel olan konvoy, altgeçitte durarak trafiği kapattı. Burada araçlarından inen bir grup müzik eşliğinde oyun oynadı. 2 kişinin belindeki tabancalar ise dikkat çekti. Bir süre devem eden eğlence sırasında uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiktekiler korna çalarak tepki gösterirken, o anlar ise bir sürücünün araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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