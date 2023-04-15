  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çifte bayram yapacaklar! Bayramda yeni evlerinde olacaklar

Tuzla Belediye Başkanı öyle bir şey yaptı ki! İzleyenler gözlerine inanamadı

Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu! Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?

Ülke tarihinde bir ilk! ABD için ezan vakti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uygun gördüğümüz yerde de gider o operasyonu yaparız!

Son ankette ilk tur Erdoğan kılpayı

Enver Aysever'den Sadullah Ergin'e sert tepki: Kapa çeneni otur! CHP'lilerin Sadullah Ergin ile imtihanı

Arkasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu alan Selahattin Demirtaş cezaevinden tehditler savurdu!

Komünist amcaya kulak verin! Bakın kime, niye oy veriyor

Seçimler yaklaşırken Doğu Perinçek Müslümanlığını ilan etti! 'Cenaze ve bayram namazlarına katılırım'
Sağlık Belki de ilk kez duyacaksınız! Elektronik sigara kullananlar dikkat
Sağlık

Belki de ilk kez duyacaksınız! Elektronik sigara kullananlar dikkat

Yeniakit Publisher
2023-04-15 11:38:00 - 2023-04-15 11:38:31

Aromalı elektronik sigaraların bilinen sigaralar gibi zararlı olduğunu belirten Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, aromalı elektronik sigarada aroma tadını alırken aynı zamanda zararlı kimyasalların da vücuda alındığını söyledi.

Ataşehir'de özel kliniği bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, elektronik sigaranın vücutta zamanla baş ağrısı yaptığını ve kansere hızlı bir şekilde yol açtığını vurguladı.

Vertigo hastalığına da değinen Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, gençler üzerinde etkisinin gün geçtikçe daha çok arttığını dile getirdi.

Elektronik sigarada yoğun buhar sebebiyle nikotinin daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Sağun, "Buhar halinde çok yoğun bir miktarda soludukları için kana karışması daha hızlı ve daha yoğun miktarda nikotin alıyorlar" dedi.

"Özellikle gençlerde ciddi anlamda baş dönmeleri görmeye başladık"

Konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Elektronik sigara, şu anda gençler arasında özellikle kullanılan bir sigara türü. Normal sigara haricinde sıvı olarak tüketilen nikotinin bir hazne içerisinde bulundurulması ve bunun soğuk buhar olarak insanların vücuduna alınması olayıdır. İnsanlar bu sayede daha az nikotin aldıklarını düşünüyorlar. Ama aslında tam tersine bir olay var. Buhar halinde çok yoğun bir miktarda soludukları için kana karışması daha hızlı ve daha yoğun miktarda nikotin alıyorlar. Ve bu damar tıkanıklıklarına, akciğerdeki bu sülfakların bozulmasına sebep olmakta, aynı zamanda iç kulaktaki sıvı dengesini bozucu değişiklikler yapmakta, damarların tıkanmasına sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Vertigoların artık gençlerde de çok sık görülmesi dikkat çekiyor"

Özellikle gençlerde ciddi anlamda baş dönmeleri görmeye başladığının altını çizen Sağun, "Yapılan çalışmalarda da yaşlılarda görünen bu vertigoların artık gençlerde de çok sık görülmesi ve bu sık görülenler arasında da elektronik sigara kullanımının fazla olduğu tespit edilmiştir. Fakat bu kokudan yanındaki şahıslar da rahatsız olmadığı için sigaranın, nikotinin zararlı etkilerini bulaştırmış oluyorlar. Elektronik sigara artık kapalı ortamlarda da içildiği için hastalıklar, rahatsızlıklar sigara içmeyenlerde de görülmeye başladı. Nikotin sıvı halde bulunduğu için ve soğuk buharlı akciğere alındığı için daha yoğun oranda nikotin alıyorsun. Gençler de özellikle özenti olarak elektronik sigara kullanımına başlıyorlar" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali haydar

Elektronik sigarayı genellikle sigarayı bırakmak için içiyorlar. Kaldı ki normal kullanımı için sigara fiyatları almış başını gitmiş insanları bu yola itmeleri çok normal. Aynı zamanda normal sigaradan daha az zararlı insanları empoze etmeye çalışmanız saçma
CHP'de kriz tırmanıyor! Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden çok sert tepki: Avucunu yalarsın!
Siyaset

CHP'de kriz tırmanıyor! Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden çok sert tepki: Avucunu yalarsın!

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olm..
Mısır ile Türkiye arasında bağlar yeniden onarılıyor! Türkiye'den Mısır'a gidecek dev yatırım için harekete geçti!
Ekonomi

Mısır ile Türkiye arasında bağlar yeniden onarılıyor! Türkiye'den Mısır'a gidecek dev yatırım için harekete geçti!

Armatür Derneği, ilk yurtdışı ticari heyetini de Mısır’a düzenleyecek. Arap Baharı, Katar Ablukası ve Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye’..
Ümit Özdağ'a şok! 1. sıradan aday gösterilen Suat Aydın zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti
Siyaset

Ümit Özdağ'a şok! 1. sıradan aday gösterilen Suat Aydın zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi'nin Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı Suat Aydın, zehir zemberek sözlerle hem pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23