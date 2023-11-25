Belki de facianın eşiğinden dönüldü! 3 terörist ülkemize giriş yapacaktı! Hudut Kartalları enseledi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i PKK/KCK ve 1'i de FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 3 teröristin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da kesintisiz olarak sürdüğüne dikkat çekilerek, "Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.