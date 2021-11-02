Belkavli’ye zindan zulmü artarak sürüyor

Yavuz Selim İstanbul

28 yıldır cezaevinde olan ve ağır sara hastalığının pençesinde 45 kiloya kadar düşen Sivas davası mazlumlarından Faruk Belkavli’ye Adli Tıp Kurumu ‘cezaevinde kalabilir’ raporuyla tahliye kapısını kapatırken, mazlumun zindanda uğradığı zulmün de arttığı ortaya çıktı.



Belkavli’nin tutulduğu Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde koronavirüs sürecinin başından bu yana yemek problemi yaşandığı, ekseriyetle makarna ve şehriye çorbası haricinde yemek verilmediği, kantin alışverişleriyle farklı yemekler yiyebilen Belkavli’ye bu durumun ekonomik olarak büyük külfet oluşturduğu öğrenildi.

Elbiseleri bile verilmiyor

Epilepsi krizleri ve sara nöbetlerinin fazlalaşması sebebiyle altına kaçırmaları artan Belkavli, kıyafet problemi de yaşıyor. Kıyafetlerin her bir parçasına “2 adet” olmak üzere kota uygulanan Kayseri Cezaevi’nde Belkavli’nin büyük sıkıntı yaşadığı, sara krizleri nedeniyle yıkamak zorunda olduğu kıyafetlerin kurutulması sürecinde elbisesiz kaldığı, akrabaları tarafından gönderilen kıyafetlerin ise “elbise kotan doldu” denilerek kendisine teslim edilmediği tespit edildi.

Anne ve babasının cenazesine katılması engellendi

Faruk Belkavli’nin yaşadığı zorluklar bunlarla da sınırlı değil. Fani hayatta sadece anne ve babası olan Belkavli, ileri yaş ve uzaklık sebebiyle cezaevi görüşüne gelememeleri dolayısıyla annesine de babasına da hasretti. Sivas mazlumu; 6 ay arayla önce 23 Kasım 2020’de babası Cemil Belkavli, 26 Mayıs 2021’de ise annesi Nuriye Belkavli’yi kaybetti. Belkavli, ne babasının ne annesinin cenazesine katılamadı. Belkavli, mahkumlara tanınan bu en basit insani haktan bile faydalandırılmadı.

Emekli aylığını da alamıyor

Babasından kalan emekli aylığı da ailenin tek varisi olmasına rağmen Belkavli’ye ödenmiyor. Babası Cemil Belkavli’nin vefatının ardından annesi Nuriye Belkavli’ye bağlanan 1.700 TL’lik emekli aylığı, annesinin Hakk’a irtihalinin sonrasında kimseye ödenmedi. Ağır hastalığı bulunan Faruk Belkavli’ye yapılması beklenen maaş ödemesi, Mayıs 2021’den bu yana gerçekleşmedi.

Koğuşuna baskın

Bunlar yetmezmiş gibi Belkavli’nin kaldığı koğuşa sık sık baskın yapılarak uyuşturucu araması yapıldığı, koğuşun darmadağın edilerek masaların kırıldığı, kırılan malzemelerin yenisini almak için cezaevi kantinine ödeme yapması gereken mazluma reva görülenler “zulmün bu kadarına da yeter” dedirtti.

Telefonlarımıza çıkmadılar

Konuya ilişkin aradığımız Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevi idaresi, görüşme taleplerimizi cevapsız bıraktı. İletişim bilgisi bırakarak geri dönüş talebinde bulunmamıza rağmen hiçbir geri bildirimde bulunulmadı.

Adli Tıp'ın 'Zindanda öl' raporu

28 yıldır kapatıldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşen ve 45 kiloya kadar düşen ağır sara hastası Faruk Belkavli, Ekim ayının başında Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nden İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’ne nakledilmişti. Adli Tıp, Belkavli’nin cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalığının olmadığı şeklinde gerçeklere aykırı raporla zindan zulmünün devam etmesini sağlamıştı. Gazetemiz Akit, konuyu 1 Kasım 2021’de “Adli Tıp’tan Belkavli’ye ‘zindanda öl’ raporu” haberiyle gündeme taşımıştı.