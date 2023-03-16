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Sağlık Belirtileri göz ardı etmeyin! Bu yüzden yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz
Sağlık

Belirtileri göz ardı etmeyin! Bu yüzden yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz

Kendini sık sık yorgun mu hissediyorsunuz. Halsizliğinizin arkasında yatan sağlık sorunu bu olabilir.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 15:22:00 -
Belirtileri göz ardı etmeyin! Bu yüzden yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz

Halk arasında ‘kansızlık’ olarak bilinen ‘anemi’ günümüzde pek çok insanın yaşadığı ortak bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, kansızlığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kansızlığın erkeklerden çok kadınlarda daha sıklıkla rastlandığını ifade eden Uzm. Dr. Mesut Kaldır, “Anemi halk arasında ‘Kansızlık’ dediğimiz durumdur. Kan sayımının düşük olması ve buna bağlı şikâyetlerle bize müracaat eden hastalara, tetkikler sonucunda koyduğumuz bir tanı. Kansızlık da vücutta kanın azalmasıyla, oksijen ihtiyacının arttığı ve metabolizmanın yavaşladığı durumlarda oluşan şikâyetler olarak görüyoruz. Kansızlığın en sık belirtileri halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, saç dökülmesi ve ciltte kuruluk gibi durumlardır. Cinsiyet veya yaş grubu açısından görülme sıklığı olarak baktığımızda ise her iki cinste de görülebiliyor ama erkeklerde daha nadir görülüyor. Kadınlarda özellikle orta yaş ve üzerine gidildikçe kansızlık şikâyetleri artıyor. Daha çok menopoz sonrası dönemlerde daha da sıklaşıyor” dedi.

“En çok karşılaştığımız anemi, demir eksikliğine bağlıdır”

Kansızlığın tanısı ve tedavi yöntemlerinin farklı olabildiğini anlatan Dâhiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, “Kansızlığın tipine ve cinsine göre veya yapılan testlerde bunun araştırılmasında tedavi yöntemleri fark etmektedir. Bugün bizim en çok karşılaştığımız anemi demir eksikliğine bağlıdır. İkinci sırada ise B12 eksikliği bulunmakta. Biz bu tanıyı yaptığımız testlerde koyup, tedavisini ona göre uyguluyoruz” diye konuştu.

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