Belirtiler geçse de tehlike sürüyor! Dakikalarla yarışılan hastalık
Sağlık

Belirtiler geçse de tehlike sürüyor! Dakikalarla yarışılan hastalık

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belirtiler geçse de tehlike sürüyor! Dakikalarla yarışılan hastalık

Uzmanlar “geçici felç” olarak bilinen kısa süreli inme ataklarının asla hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Er, “Belirtiler 24 saat içinde geçse bile kalıcı felç riski çok yüksek. Her inme acil müdahale gerektirir” diyerek uyarıda bulundu.

Felç belirtilerinin kısa sürede kaybolması, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Er, bazı hastalarda felç bulgularının 24 saatten kısa sürede tamamen düzelmesinin, halk arasında “geçici felç” olarak bilinen ciddi bir duruma işaret ettiğini söyledi.

“Her felç kalıcı değildir

Dr. Büşra Er uyarıyor, "İnme hâlâ dünyada en sık görülen ölüm ve sakatlık sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Toplumda 'felç' denilince akla genellikle yatalak kalmanın geldiğini, ancak bu algının doğru değildir. Felç, beyni besleyen damarların tıkanması sonucu o bölgedeki beyin hücrelerinin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkar. Tıkanan damarın beynin hangi bölgesini beslediğine göre belirtiler değişir. Kol veya bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu, görme kaybı ya da yüzde asimetri en sık görülen belirtilerdir. Ancak her felç kalıcı değildir" dedi.

Akdeniz tipi beslenme önemli

Dr. Büşra Er, "Bazı hastalarda felç belirtileri 24 saatten kısa sürede tamamen düzelebilir. Bu durum, halk arasında ‘geçici felç’ olarak bilinir. Ancak bu geçici ataklar asla hafife alınmamalıdır. Çünkü bu kişilerde önlem alınmazsa ilerleyen dönemde kalıcı felç gelişme riski oldukça yüksektir. İnme önlenebilir bir hastalıktır. Risk faktörlerine karşı hayat tarzı değişikliğinin önemi vardır. Yüksek tansiyon, diyabet, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, obezite, yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam ve yetersiz uyku inme riskini artıran en önemli faktörlerdir. Düzenli egzersiz yapmak, Akdeniz tipi beslenmek, yeterli uyku ve stres yönetimi beyin damar sağlığını korur diye konuştu.

Erken teşhis çok önemli

Dr. Er, beyin kanaması ile beyin felcinin sıklıkla karıştırıldığını da sözlerin ekleyerek şöyle konuştu;

"Beyin kanaması, genellikle yüksek tansiyona bağlı damar yırtılması sonucu gelişirken, inme damar tıkanıklığı nedeniyle beyin dokusunun beslenememesi sonucu oluşur. Ancak bazı durumlarda inme sonrası da kanama meydana gelebilir. Özellikle ilk 4,5 saat içinde hastaneye başvuran hastalarda damar açıcı tedaviyle ciddi iyileşmeler sağlanabilir. Erken teşhisin inme tedavisinde en kritik aşamadır. Yüzde kayma, konuşma bozukluğu, kol veya bacakta ani güçsüzlük gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden 112’yi aramak gerekir. İnme, zamanla yarışılan bir hastalıktır; her geçen dakika milyonlarca beyin hücresi kaybedilmektedir. Erken müdahale, hem yaşamı hem de yaşam kalitesini kurtarır."

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
