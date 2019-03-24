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"Belirsiz bir dönem Galatasaray Kulübünü bekliyor"

- Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Mete İkiz:"Bugüne gelene kadar Sayın Başkanın özellikle idari anlamda Galatasaray Kulübünü temsilinde bazı sorunlar olduğu üyeler tarafından ifade edildi"- "Anlaşmazlıklar, maalesef Galatasaray Kulübünün başkanı ve yönetim kurulunu yönetsel anlamda ibrasızlığa doğru götürmüş oldu"

24 Mart 2019 Pazar 01:35
"Belirsiz bir dönem Galatasaray Kulübünü bekliyor"


İSTANBUL (AA) - Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Mete İkiz, anlaşmazlıkların Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunu idari ibrasızlığa götürdüğünü ve kulübü belirsiz bir dönemin beklediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra kararı çıkmadı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Mete İkiz, şunları kaydetti:

"Zor bir genel kurul oldu. Bugüne gelene kadar Sayın Başkanın özellikle idari anlamda Galatasaray Kulübünü temsilinde bazı sorunlar olduğu üyeler tarafından ifade edildi. Bu süreç uzun zamandır bu şekilde devam etti. Anlaşmazlıklar, maalesef Galatasaray Kulübünün başkanı ve yönetim kurulunu yönetsel anlamda ibrasızlığa doğru götürmüş oldu. Bundan sonra neler olacağına bakmak lazım. Denetim kurulunun da ibrasızlığı var. İkisi bir araya geldiğinde Galatasaray bir seçim atmosferine girebilir."

Mustafa Cengiz'in süreci iyi okuyamadığı yönündeki yorumlara katıldığını aktaran İkiz, "Konuşmamda mali konulardan bahsettikten sonra bu konularda başkanın dikkatini çekmeyi çalışmıştım. Genel kurul buna önem verdi. Öncesinde bunun işaretleri vardı. Sonunda bu şekilde bir karar çıktı. Umarım kulüp açısından hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun hukuk yoluna başvurmasını beklediğini aktaran İkiz, "Haklarıdır. Bunun bir süreci var. Ancak bir de tüzük maddesi var. İbrasızlık durumunda belli süreler belirlenmiş. Karar alınıp 30 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Yönetim kurulunun bunları değerlendirmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda seçime gitmeyebilirler. 'Mahkeme sürecini takip edelim.' diyebilirler. Bekleyip göreceğiz. Yorum yapmak çok zor ama belirsiz bir dönem Galatasaray Kulübünü bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Seçim sürecinin Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getiren Mete İkiz, "Çok deneyimli bir hocamız var. Onunla bu tip süreçleri yaşamış bir takımımız var. Son yıllarda Galatasaray çok fazla seçime gitti. Ancak bu süreçte en çok şampiyonluk alan da Galatasaray. Hocamızın ve aslanlarımızın bunun önüne geçeceğini, Galatasaray'ın kendi genel kurulu içindeki olayların yeşil sahaya yansımayacağını düşünüyorum. Fatih Terim bu konuda çok deneyimlidir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:35
  1. Galatasaray
  2. Mete İkiz
  3. Mustafa Cengiz
  4. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

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