Thodex mağduru vatandaşın açtığı davayla mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex Şirketi'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaptı. Mahkeme, davalı Thodex Şirketi'nin açılan bu dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için süre verilmesine karar verdi. Peki belirsiz alacak davası nedir? Belirsiz alacak davası nasıl açılır?

Belirsiz alacak davası nedir, nasıl açılır?

Belirsiz alacak davası nedir? Belirsiz alacak davası HMK m. 119/1-(ğ) ’de düzenlenen talep sonucunun açık şekilde belirtilmesi zorunluluğunun istisnasını teşkil eder. HMK m. 107’de düzenlenen belirsiz alacak davası, talep sonucunu kesin olarak belirleyemeyen davacının, hak kaybına uğramasını veya yüksek yargılama giderine mahkum olmasını engeller. Bunun yanı sıra belirsiz alacak davası ile alacağın tamamına ilişkin zamanaşımı süresinin geçmesi riski ortadan kalkmaktadır.

Belirsiz alacak davası şartları nelerdir?

Belirsiz alacak davasında bulunması gereken ifadeler nelerdir? Ne zamana kadar artırım dilekçesi verilebilir? Belirsiz alacak davalarında davanın konusu kısmına geçici talep sonucunun belirsiz olduğunun yazılması, ayrıca dilekçe metninin içerisine ve talep sonucuna kalan miktar belirlendiğinde artırım dilekçesi verileceğinin de ifade edilmesi talebin açıkça belirtilmesi adına yerinde olacaktır. Mahkemece yapılacak tahkikat sonucu kesinleşecek kalan miktarın artırımı tahkikat aşamasının sonuna kadar talep edilebilecektir. “Belirsiz alacak davası açan davacı, alacağı belirlenebilir hâle geldikten sonra kesin talep sonucunu mahkemeye bildirecektir. Bu belirleme, dilekçelerin değişiminden yani davalı tarafın delillerini mahkemeye sunmasından sonra söz konusu olabileceği gibi, tahkikat sırasında, özellikle delillerin incelenmesi aşamasında da olabilir. Her hâlde talep sonucunun belirlenmesi tahkikat sonuna kadar yapılabilir ise de, bu belirlemenin daha önceki aşamada yapılmasına da engel yoktur."