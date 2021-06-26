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Aktüel Beline açılan deliklerden çamaşır ipi geçirdiler! Büyük skandal
Aktüel

Beline açılan deliklerden çamaşır ipi geçirdiler! Büyük skandal

Elazığ'da, sözde tedavi amaçlı beline iki delik açılarak deri altından çamaşır ipi geçirilen hasta, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 20:30:00 -
Beline açılan deliklerden çamaşır ipi geçirdiler! Büyük skandal

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, sözde tedavi amaçlı beline iki delik açılarak deri altından çamaşır ipi geçirilen hasta, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Kovancılar Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, gazetecilere, sırt ağrısı şikayetiyle muayene ettiği 25 yaşındaki hastanın, alternatif tıp uygulaması adı altında, 5 ay önce beline iki delik açılarak deri altından çamaşır ipi geçirildiğini fark ettiğini belirtti.

Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Dirlik, yanlış uygulama nedeniyle hastanın bel kısmında enfeksiyon oluştuğunu bildirdi.

Dirlik, hastanın belinde gelişen enfeksiyon nedeniyle ameliyat olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu hastamız beli ağrıyan genç bir hastamız, daha önce ankilozan spondilit tanısı almış, beli ağrıdığı için çeşitli tedaviler almış ama fayda görmemiş. Ondan sonra alternatif tıp yöntemine başvurmuş ve belinden bir ip geçirmişler, hasta bana bu şikayetle geldi. Daha önce başka bir doktora gitmiş, beline ip geçirildikten sonra orada bir enfeksiyonu olduğu görülmüş ve bana yönlendirildi. Ben gördükten sonra hastaya bunun çıkarılmasını önerdim, hasta kabul etti, yakın zamanda planlayıp çıkaracağız."

Dirlik, hastaların ehil olmayan kişilere ve yöntemlere başvurmaması gerektiğini vurgulayarak, "İplerin girdiği ve çıktığı yerde hafif bir iltihap ve kızarıklık vardı. Akan ciddi bir şey yok ama orada bir enfeksiyon belirtisi vardı ve bu iplerin çıkarılması gerekiyor. Tıpta bizim böyle bir uygulamamız yok. İnsanların vücuduna ortopedi doktoru olarak bizler tedavi amaçlı implantlar koyuyoruz ama bunları olabildiğince steril ortamda yapmak gerekiyor. Çamaşır ipi hiç uygun bir şey değil." dedi.

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