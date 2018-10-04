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Belhanda'nın maç sonu gülme görüntüsü Galatasaray taraftarlarını çıldırttı!

Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu Porto maçının ardından sarı kırmızılı futbolcu Belhanda'nın gülme görüntüsü tepkilere neden oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 03:16
Belhanda'nın maç sonu gülme görüntüsü Galatasaray taraftarlarını çıldırttı!

Maçın son düdüğü sonrası rakip futbolcuyla formasını değiştiren Belhanda, aldığı Porto formasını ters çevirmeden sırtına geçirdi. Faslı futbolcunun yenilgi sonrası gülmesi de yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Belhanda'nın bu görüntüsü sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 03:16
  1. Tugay Kerimoğlu
  2. Galatasaray
  3. Younnes Belhanda
  4. Porto
  5. Şampiyonlar Ligi

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