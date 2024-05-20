  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

Süper Kupa’da yapamadığını gelip bir anda yaptı! Ali Koç fena yandı…

Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler. Onlar Türkiye’nin her yerindeler

Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!

Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Sır gibi sakladıkları proje ortaya çıktı

Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

Kirada yüzde 25 sınırına ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama

İspanyollar şaşkın: Türkiye bize rakip olacak! Çinliler saldırmaya başladı

Halk TV İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne böyle sevindi
Yaşam Belgeselleri aratmayan görüntü! Yılanın kurbağa avına gözlemeli engel
Yaşam

Belgeselleri aratmayan görüntü! Yılanın kurbağa avına gözlemeli engel

Yeniakit Publisher
2024-05-20 16:58:00 -

Antalya'da kurbağa avlayan yılan vatandaşların tepkisiyle yemeğinden oldu. Bu olayın ardından vatandaşlar yılana gözleme ikram etti.

Antalya’da kurbağa avlayan yılan, vatandaşların terlikli müdahalesiyle avından oldu. Yuvasına giren yılana vatandaşlar gözleme ve su ikram etti. Gözlemeyi yemeyen yılan, suyu ise kana kana içti.

Sosyal medyada paylaşılan ve Kepez Kent Ormanı’nda meydana geldiği belirtilen olayda vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Vatandaşlar avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, suyu ise kana kana içti.

Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu
Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Yaşam

Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alkollü sürücü 'pes' dedirtti! Önce röportaj verdi sonra bayıldı
Alkollü sürücü 'pes' dedirtti! Önce röportaj verdi sonra bayıldı

Yaşam

Alkollü sürücü 'pes' dedirtti! Önce röportaj verdi sonra bayıldı

Filmlerde yaşanan olay başına geldi
Filmlerde yaşanan olay başına geldi

Yaşam

Filmlerde yaşanan olay başına geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23