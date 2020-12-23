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Medya Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından 'resmi belgede sahtecilik' yapma suçuyla savcılığa ihbar edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:22:00 -
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken 'resmi belgede sahtecilik' yapma suçuyla savcılığa ihbar edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşadığı basına yansıyan Ece Erken o dönem gündemden düşmemişti.

Sunucu, sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

Ece Erken tarafından paylaşılan belge sonrası, kararı verdiği ileri sürülen İstanbul Aile Mahkemesi, suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek, sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Yeniden soruşturma gündemde

Sabah gazetesinin haberine göre; mahkemenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık o belgeyi bulamayınca soruşturma kapandı.

Savcılık, suça konu sahte mahkeme kararının aslının temin edilemediğini, bu sebeple olaya konu belgenin aldatma kabiliyeti noktasında inceleme yapılamadığını belirtip, bu delilin elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.

Savcılık, takipsizlik kararında sahte belgenin tespiti halinde her zaman yeniden soruşturma yapılabileceğini kaydetti.

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