Belediyeye ait işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak.) Çarşamba pazarında manav işyeri için Manavcılık Faaliyetini yürüttüğüne ilişkin Faaliyet belgesi. (Vergi Dairesinden, Esnaf Odasından veya Ticaret Odasından Alınacak belgelerden birinin sunulması yeterlidir.)

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