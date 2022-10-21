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Ekonomi Belediyeye ait işyeri kiraya verilecek
Ekonomi

Belediyeye ait işyeri kiraya verilecek

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi’ne ait, Cumhuriyet Mahallesi, 165 Sokak Numara: 3/H adresinde bulunan (manav) işyeri, yer tesliminden itibaren 10 yıl (120 ay) süreyle aylık KDV Hariç 1.100,00 TL muhammen bedelle 07.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 14:08:00 -
Belediyeye ait işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak.) Çarşamba pazarında manav işyeri  için  Manavcılık Faaliyetini   yürüttüğüne ilişkin Faaliyet belgesi. (Vergi Dairesinden,  Esnaf  Odasından veya  Ticaret Odasından  Alınacak belgelerden birinin sunulması  yeterlidir.)

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