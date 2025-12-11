Belediyenin çöp kamyonu yaya geçidinde kadını ezip öldürdü
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçen bir kadın CHP’li belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. 60 yaşındaki kadın, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Saat 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen feci olayda İ.Y. (47) yönetimindeki CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Türkan Budak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Budak, kanlar içerisinde kaldı. Budak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatılırken, araç sürücüsü İ.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.