Belediyenin atıl arazisi lise öğrencilerine uygulama alanı oldu

Tuzhisar Mahallesi’nde gıda, tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren lisedeki 49 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 100 dekarlık araziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlığın desteğiyle nisan ayında aspir ekti.

Öğrenciler, ekimden sonraki 5 aylık süreçte de gübreleme, çapalama ve sulama gibi işlerde aktif olarak çalışarak derslerde öğrendikleri bilgileri tarlada pekiştirirken ekim ayında hasadı yapılacağı öğrenildi.

Kaymakam Turgut Gülen, yaklaşık 100 dönüme aspirin ekildiğini kaydederek:

“Sonuçlar gayet güzel. Öğrencilerimizin, öğretmenleriyle deneyerek, öğrenerek uygulamaya soktukları bir alan. Üretilen aspir yağa dönüşecek. Bu da Bünyan Belediyemizce alınıp dağıtımı yapılacak” diye konuştu.