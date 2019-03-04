Belediyelerde 7/24 mesaisi

Yaklaşan yerel seçimler ile birlikte, belediyecilikte yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar, artık günün her saatinde hizmet alabilmek için belediyeye başvuruda bulunabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramankazan Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen programda, göreve geldikleri günden bu yana 40’ı aşkın şehirde, 100’ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan talimat verdi

Hem Bakanlığın hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde belirledikleri eylem planını yerinde incelediklerini, gittikleri illerde kentin ileri gelenleriyle istişarelerde bulunduklarını belirten Kurum, şehirleri planlarken sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin ve o bölgeye yatırım yapan kuruluşların, sanayicilerin fikirlerini aldıklarını dile getirdi.

Kurum, “Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek” ifadesini kullandı.

“15 Temmuz müzesi inşa edilecek”

Kurum, Türkiye’nin önünün kesmek isteyenler olduğunu, bu kişilerin ülkenin büyümesini ve gelişmesini hazmedemediklerini vurguladı. Kahramankazan’da, 15 Temmuz destanını unutturmamak için o gece yaşananların anlatılacağı bir müze inşa edileceğine dikkati çeken Kurum, Bakanlık olarak, yapılacak müze için gerekli alanı Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis ettiklerini, ayrıca 15 Temmuz Milli Direniş Parkı’nı da ilçeye kazandıracaklarını anlattı.

‘Deprem haftası’

Kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Kurum, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

Murat Kurum 1-7 Mart Deprem Haftası’na değinerek, deprem haftasında yaşanan olayların yeniden hatırlandığını, ancak bu hafta bitince de genelde unutulduğunu söyledi.

6,7 milyon riskli konut var

Son yaşanan olayların herkesi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdiğini ve depremle ilgili dönüşümün ne kadar elzem, acil olduğunu hatırlattığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “Kentsel dönüşüm için valiliklere gönderdiğimiz genelge çok önemli. Deprem riski taşıyan 6,7 milyon konut var Türkiye genelinde, inşallah her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedefimiz var. Bu hedeflerle birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bu kentsel dönüşüm sürecini bitirmek istiyoruz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlıyız. Türkiye’de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz. Kahramankazan’da riskli yapılarımızı tespit ettik, Satıkadın ve Kayı mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”