Belediyeler kadroya geçen taşeron işçilerin maaş zam ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin verdikleri son kararlar işçileri yeniden umutlandırdı. Kadroya geçen taşeronlar asgari ücret zammı alacak mı? Belediye taşeron son dakika ikramiye haberleri. Kadrolu taşeron belediye işçileri ikramiye ne zaman alacak? Binlerce kişinin gözü taşeron tediye ikramiye ödemelerine çevrildi. Kamuda çalışan işçi statüsündeki kişilere devlet her yıl 52 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemesi yapıyor. Belediyelerde kadroya geçen taşeron işçi ikramiyesi, belediyelerde kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye, belediyelerde kadroya geçen taşeron işçilerin ikramiye ne zaman alacak? İşte detaylar...

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2018 tarihli, 2015/27985 esas ve 2018/21541 sayılı kararına konu davada taşeron belediye işçisi, ilave tediyenin kendisine de ödenmesini talep etti. Yargıtay, işçi lehine karar verdi. Yargıdan gelen lehteki kararlar işçileri ümitlendirdi. Belediyelerce kurulan şirketler üzerinden kadroya alınan ve sayıları 450 bini bulan eski taşeron işçileri, ilave tediye talebiyle dava açmaya başladı.

Belediyelerde kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye haberleri. Aylık 26 günlük çalışma üzerinden toplam 52 günlük ilave tediye, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenen tarihlerde yapılıyor. Bu yıl ilk taksit ödemesi 31 Ocak’ta yapılırken, ikinci taksit de 31 Mayıs’ta yapılacak. Ancak belediye kadrolarına geçen taşeronların çoğu ilave tediye alamadı. Buna karşılık kamu kurumlarına geçen taşeronlara 4 taksitte ilave tediye ödendi. Bu nedenle belediyedeki taşeron işçiler, haklarını yargı yoluyla aramaya başladı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi (BAM) 9’uncu Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin verdikleri son kararlar işçileri yeniden umutlandırdı. 13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık’ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.

Belediye taşeron kadro iramiye ödemesi ne kadar olacak?

İkramiyelerin 17 Ağustos’ta ilk taksiti ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.