Belediyeden satılık lüks araç
Aydındere Belediyesi 2014 model Dacia Duster marka aracı satlığa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Aydındere Belediyesi 2014 model lüks otomobili icradan satlığa çıkardı. İhale usülü satılacak otomobil manuel vites, 81 kw motor gücü, 4x4 arazi araç özelliğine sahip.
İhale 05.02.2021 saat 14:00'da belediye meclis salonunda gerçekleşecek.
İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
Nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi yada adres beyanı
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesi.
Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
Geçici teminat belgesi.
Aydındere Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış şartname
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ