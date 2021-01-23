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Otomotiv Belediyeden satılık lüks araç
Otomotiv

Belediyeden satılık lüks araç

Aydındere Belediyesi 2014 model Dacia Duster marka aracı satlığa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:18:00 - 2021-01-23 15:19:47
Belediyeden satılık lüks araç

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Aydındere Belediyesi 2014 model lüks otomobili icradan satlığa çıkardı. İhale usülü satılacak otomobil manuel vites, 81 kw motor gücü, 4x4 arazi araç özelliğine sahip.

İhale 05.02.2021 saat 14:00'da belediye meclis salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi yada adres beyanı
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesi.
Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
Geçici teminat belgesi.
Aydındere Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış şartname

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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