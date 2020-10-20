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Aktüel Belediyeden Diyarbakır yollarına 600 bin ton sıcak asfalt
Aktüel

Belediyeden Diyarbakır yollarına 600 bin ton sıcak asfalt

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu: - "2020-2021 yıllarında şehrimizde yeni imar yollarında ve diğer mevcut yollarda hizmet açığını kapatmak üzere yaklaşık 600 bin ton sıcak asfalt dökümü planlamaktayız. Çalışmalarda kaliteyi ve hızı esas alıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:09:10 -
Belediyeden Diyarbakır yollarına 600 bin ton sıcak asfalt

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki yolları 600 bin ton sıcak asfaltla buluşturacak.

Kent genelinde yeni imar yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi mevcut yollarda da asfalt serimi yapıyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca asfalt öncesi yollarda ve caddelerde kazı ve dolgu çalışmaları yapıldı, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri yenilendi.

Ekiplerin asfalt serimi yaptığı yerleşim yerlerinden merkez Kayapınar ilçesinin Rıha Caddesi'nde çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Daire Başkanı Kendal Okutucu, bazı yerleşim yerlerine ilk kez yol yaptıklarını, diğer yerleşim yerlerinde ise yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kente yeni bulvarlar kazandırdıklarını ifade eden Okutucu, 1100 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Rıha Caddesi'nde çalışmaların yüzde 40'ının tamamlandığını belirtti.

- "Çalışmalarda kaliteyi ve hızı esas alıyoruz"

Okutucu, "2020-2021 yıllarında şehrimizde yeni imar yollarında ve diğer mevcut yollarda hizmet açığını kapatmak üzere yaklaşık 600 bin ton sıcak asfalt dökümü planlamaktayız. Çalışmalarda kaliteyi ve hızı esas alıyoruz." dedi.

Çalışmaları ara vermeksizin hızla ve hassasiyetle yürüttüklerini dile getiren Okutucu, "İl genelinde yollara ilişkin ihtiyaçları giderebilmek için Valimiz öncülüğünde gerekli planlamaları yapmış bulunmaktayız. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Okutucu, ekip arkadaşları ile yollardaki ihtiyaçların giderilmesi için gece gündüz çalıştıklarını anlatarak hizmetlerin planlandığı şekilde zamanında tamamlanması için asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.


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