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Kültür - Sanat Belediyeden Çorum’un Tarihine Işık Tutan İki Yeni Eser
Kültür - Sanat

Belediyeden Çorum’un Tarihine Işık Tutan İki Yeni Eser

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Belediyeden Çorum’un Tarihine Işık Tutan İki Yeni Eser

Çorum Belediyesi, şehrin kültürel ve tarihî mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan “Anadolu’da Dört Veli, Dört Tarik” ile “Konakta Geçen Bir Ömür” adlı iki yeni eser, okuyucuyla buluştu.

Ethem Erkoç’un kaleme aldığı “Anadolu’da Dört Veli, Dört Tarik” adlı eserde, Anadolu irfan geleneğinin öne çıkan temsilcileri Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli ve Somuncu Baba’nın hayatları ile düşünce dünyaları ele alınıyor. Eserde ayrıca bu önemli şahsiyetlerin Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesine katkıları ile Çorum’la olan bağlantılarına da yer veriliyor.

Çorum’un yakın tarihine ilişkin önemli tanıklıkları bir araya getiren “Konakta Geçen Bir Ömür” ise tarihçi Dr. Mahmut Şener tarafından kaleme alındı. Meclis-i Mebusan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum milletvekili olarak görev yapan Abdullah İsmet Eker’in torunu Türkan Alaybeyoğlu’nun anılarından oluşan eser, dönemin Çorum’una dair dikkat çekici ayrıntılar sunuyor.

 

Bir konak hayatı üzerinden geçmişin şehir dokusunu günümüze taşıyan kitapta; aile ilişkilerinden komşuluk kültürüne, eğitim anlayışından geleneklere, gündelik yaşamdan devlet-toplum ilişkilerine kadar dönemin şehir hayatına ilişkin çok sayıda ayrıntı yer alıyor. Eser, bu yönüyle Çorum’un sosyal ve kültürel tarihine ışık tutan önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Çorum Belediyesi Kültür Yayınları arasında yerini alan “Anadolu’da Dört Veli, Dört Tarik” ile “Konakta Geçen Bir Ömür”, kentin tarihî ve kültürel birikimine ilişkin iki farklı dönemi okuyucuya aktarıyor.

Her iki eser de Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden temin edilebiliyor.

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