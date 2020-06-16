  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde iş vaadiyle bir ayda 10 vatandaşın 15 bin lirasını dolandıran şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:58:42 -
Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde iş vaadiyle bir ayda 10 vatandaşın 15 bin lirasını dolandıran şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişinin Haziran ayı içerisinde 10 farklı kişiyi belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. İş umuduyla görüştüğü kişilerden 15 bin TL alan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerası ile para alırken görüntülenen şahsın hazırladığı sahte evraklarla insanları kandırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı