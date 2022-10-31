Belediyecilikte Konya farkı! Başkan Altay öz kaynakla 664 milyon liraya alınan 288 aracın tanıtımını yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren şehir genelindeki hizmetlerde kullanılmak üzere belediye envanterine kazandırdıkları araçları tanıttı.

Konya Büyükşehir Stadyumu otopark alanında düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Cumhuriyetin 99. yılının coşkusunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye olarak büyük hedefleri birer birer gerçekleştirmenin gururu içinde olduklarını ifade etti. 2023 yılına çok az bir zaman kaldığını ve 2023’ün Türkiye’nin yıldızının tüm dünyada daha çok parlayacağı bir çağın kapısını açacağına inandığını kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolculuğumuz ‘Türkiye Yüzyılı’ ile zirveye çıkacaktır. ‘Türkiye Yüzyılı’ ülkemiz için gücün, istikrarın ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır.” sözleriyle konuşmasına başladı.

“Güzel şehrimiz Konya her geçen gün büyüyor, gelişiyor”

Hayat standartlarının yükseldiği, ihtiyaçların çeşitlendiği, altyapı ve üstyapı yerine, akıllı şehirciliğin, inovasyonun, bilim ve teknolojinin konuşulduğu bir çağda yaşandığına dikkat çeken Başkan Altay, “Bugün dünya üzerindeki şehirlerin yalnızca iki seçeneği var; ya çağın gerisinde kalıp unutulacaklar ya da çağı yakalayıp şampiyonlar ligi seviyesine yükselecekler. Bu seçim şehirlerimiz için bir keyfiyet değil, milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek hayati bir zorunluluktur. Bizler Anadolu’nun kadim başkentinde, Türkiye’nin tam kalbinde, Konya’da yaşıyoruz. Güzel şehrimiz Konya her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve sahip olduğu yüksek potansiyeli, en verimli ve en iyi şekilde kullanıyor.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız büyük destekleriyle, şehrimize her anlamda altın çağını yaşattık”

“Göreve geldiğimiz ilk gün tüm hemşehrilerimize, şehrimizi dünyanın en önemli şehirleri arasına taşıyacağımıza ve en iyi hizmetleri sunacağımıza dair söz verdik.” diyen Başkan Altay, “Her şeyden önce; AK Partimizin ‘Gönül Belediyeciliği’ ile Konya’mızın ihtiyaçlarını, değerlerini ve hemşehrilerimizin isteklerini harmanlayarak, adına ‘Konya Modeli Belediyecilik’ dediğimiz bir metot geliştirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları bu model çerçevesinde şekillendirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne Konya’mız hamdolsun çok şey kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle, şehrimize her anlamda altın çağını yaşattık.” ifadelerini kullandı.

288 yeni araç, 664 milyon liralık bedelle öz kaynaklardan karşılandı

31 ilçeye ve 1.154 mahalleye hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, göreve geldikleri günden bugüne kadar araç envanterinde yaptıkları güçlendirme çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatan Başkan Altay, bu süreçte toplamda 288 yeni aracı Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine kazandırdıklarını ve tüm bu araçlar için güncel bedelle 664 milyon lirayı öz kaynaklarla ödediklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem “Türkiye Yüzyılı”na katkı sağlayacaklarını hem de Konya’yı en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Yalnızca bugünün değil; 2023’ün, 2030’un, 2050’nin Konya’sını inşa etmek için var gücümüzle çalışacak ve Allah’ın izniyle hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Konya’mızın hayallerini gerçekleştiren ve yaptığımız çalışmalarda her zaman en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Yine, Konya’mıza olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza ve değerli yönetimlerine, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanlarımıza, mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.