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Belediye ücretsiz yaz okulu kurs başvuruları ne zaman başlıyor?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler yaz tatilini kültürel etkinliklere katılarak eğitici kurslar sayesinde kendini geliştirmeyi amaçlamakta. Bu bağlamda belediyeler yaz tatilinde binlerce gence ücretsiz İngilizce eğitimi, robotik kodlama, matematik atölyesinin yanında farklı spor dallarında kurslar düzenlemekte. Esenyurt Belediyesi de yaz okulu kapsamında 8-18 yaş arası gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. Peki Esenyurt Belediyesi yaz okulu başvuruları ne zaman başlıyor? Esenyurt Belediyesi yaz okulu kursları nerede yapılacak? Esenyurt Belediyesi yaz okulu kurs başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?

28 Mayıs 2019 Salı 18:14
Belediye ücretsiz yaz okulu kurs başvuruları ne zaman başlıyor?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler yaz tatilini kültürel etkinliklere katılarak eğitici kurslar sayesinde kendini geliştirmeyi amaçlamakta. Bu bağlamda belediyeler yaz tatilinde binlerce gence ücretsiz İngilizce eğitimi, robotik kodlama, matematik atölyesinin yanında farklı spor dallarında kurslar düzenlemekte. Esenyurt Belediyesi de yaz okulu kapsamında 8-18 yaş arası gençlere yönelik kültürel etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. Peki Esenyurt Belediyesi yaz okulu başvuruları ne zaman başlıyor? Esenyurt Belediyesi yaz okulu kursları nerede yapılacak? Esenyurt Belediyesi yaz okulu kurs başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?

Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi yaz okulu başvuruları için son tarih 22 Haziran. 8-18 yaş arası gençlerin başvuruda bulunacağı yaz okulunda öğrencilere, deney ve bilim atölyesi, robotik kodlama, matematik atölyesi, İngilizce, Bulgarca, halk oyunları, gitar, bağlama, keman, hızlı okuma, okuma kulüpleri, işaret dili, eğitici drama, akıl ve geleneksel çocuk oyunları, resim, taş boyama ve geri dönüşüm atölyesi branşlarında dersler verilecektir.

MEB Kurs - Destekleme ve yetiştirme kursları

2018-2019 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının işlem aşamaları ve uygulama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 3 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler 1. dönem kursları, 2. yarıyıl kursları ve yaz tatili kursları olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGM) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2018-2019 e-Kılavuzu yayınlandı.  Yaz Dönemi kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması süreci 10-16 Haziran 2019 tarihleri arasındadır. Öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması süreci 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasındadır. Öğrenci başvuruları 24-30 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacak. Kurs sınıfları 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında oluşturulacak. Kurslar 8 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:14
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