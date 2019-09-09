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Belediye personel alımları İŞKUR kamu alım başvurusu

İŞKUR üzerinden belediye personel alımı yapıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlisi alımı, İzmir Menderes Belediyesi büro memuru ve temizlik işçisi, Samandağ Belediyesi personel alımı peyzaj mimarı, Kapaklı Belediyesi engelli beden işçisi alımı, Torlu Belediyesi alım ilanına göre işçi alımı, Uzundere Belediyesi temizlik işçisi,Vize Belediyesi personel alım ilanına göre, şoför alımı yapacak. Peki İŞKUR kamu personel alım başvuruları ne zaman? Belediye personel alımı başvuru tarihi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:50
Belediye personel alımları İŞKUR kamu alım başvurusu

İŞKUR üzerinden belediye personel alımı yapıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlisi alımı, İzmir Menderes Belediyesi büro memuru ve temizlik işçisi, Samandağ Belediyesi personel alımı peyzaj mimarı, Kapaklı Belediyesi engelli beden işçisi alımı, Torlu Belediyesi alım ilanına göre işçi alımı, Uzundere Belediyesi temizlik işçisi,  Vize Belediyesi personel alım ilanına göre, şoför alımı yapacak.

İŞKUR üzerinden 09 Eylül 2019 tarihi itibari ile güncel kamu alımlarına göre 55 belediye ve 18 kamu kurumu alım ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre toplamda 420 kamu personeli alımı yapılacak. Belediye kamu alımları İŞKUR üzerinden yapılmakta.

İŞKUR belediye kamu personel alımları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:50
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