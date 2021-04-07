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Yaşam Belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı! İşte o feci anlar
Yaşam

Belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı! İşte o feci anlar

İstanbul Küçükçekmece'de belediye otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 19:57:00 - 2021-04-07 20:02:40

Küçükçekmece’de hızını alamayan yolcu otobüsünün, manevra yapan hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası böyle yansıdı.

Belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, rampa aşağı süratli bir şekilde seyir halinde bulunan Erol Kaya kontrolündeki 34 AN 7584 plakalı belediye otobüsü, inşaat alanına girmek için manevra yapan Telat Tunç kontrolündeki 34 UJ 6675 plakalı hafriyat kamyonuna çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksamıştı.

Olay anı kameralara yansıdı

Meydana gelen kazada belediye otobüsünde herhangi bir yolcunun bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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