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Belediye Kütahyaspor Kulübü yönetiminden destek ve nezaket ziyaretleri

Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet’i ziyaret etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:42
Belediye Kütahyaspor Kulübü yönetiminden destek ve nezaket ziyaretleri

Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet’i ziyaret etti.


Bir taraftan transfer ve kurumsallaşma çalışmalarını sürdüren Belediye Kütahyaspor, diğer bir taraftan da destek ve nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.


ASKF Başkanı Murat Cengiz ve TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet’e yaptıkları ziyareti değerlendiren Başkan Cahit Özel, takımın başarısı için ortak paydaşlarla sürekli istişare halinde olup, onların fikirleri ve destekleriyle, birlik beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.


Özel, “ Bizleri makamlarında kabul eden değerli başkanlarımıza Belediye Kütahyaspor’un hedeflerini, projelerini ve sıkıntılarını aktarıp destek istedik, gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ederim” dedi.


Kütahyaspor için yıllardır ellerinden gelen tüm destek ve gayretleri gösterdiklerini belirten Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz “ Cahit Özel Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Belediye Kütahyaspor Genel Kurulunda da belirttiğim gibi biz amatör camiası olarak Kütahyaspor’u amatörde görmek istemiyoruz. İlimizdeki amatör futbolcularımızın hedeflediği profesyonel liglerde oynayan bir Kütahyaspor’un başarısı için üzerimize düşeni bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Kütahyaspor bu şehrin markasıdır, tüm il ve ilçelerimizdeki amatör futbolcularla Belediye Kütahyaspor’un alt yapısına da destek vermeye hazırız” diye konuştu.


Belediye Kütahyaspor’un Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet ise “ Kütahya TÜFAD olarak Kütahyaspor’un bir an öce profesyonel liglere çıkması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kurumsallaşmış, alt yapıya önem veren, Kültahya’daki gençlerin hayal kurduğu, kendilerine hedef olarak seçtikleri bir Kütahyaspor arzuluyorum ve amatördeki gençlerin önünün açılması için Kütahyaspor’u amatörde görmek istemiyorum”İfadelerini kullandı.


Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel’in ziyaretine Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Okçu, Aziz Gündüz, Yakup Tongadur ve Murat Güner de katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:42
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