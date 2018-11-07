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Belediye işçisinin sır ölümü

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Aydın Büyükşehir Belediyesi işçisi Murat T.'nin (48), metruk binada cesedi bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
Belediye işçisinin sır ölümü

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Metruk bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelip binayı kontrol eden polis, erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin geçen 22 Ağustos'ta kaybolan Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Murat T.'ye ait olduğu belirlendi.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Murat T.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
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