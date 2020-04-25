  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye işçilerinden unutulmaz şaka

Aydın’ın İncirliova ilçesinde belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı.

2020-04-25 10:53:17 -
Belediye işçilerinden unutulmaz şaka

Aydın’ın İncirliova ilçesinde belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Komik görüntüleri başka bir vatandaş anbean kaydetti.


Aydın’ın İnvirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yoğun tempoda çalışan belediye personelleri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Görüntülerde, Belediye personeli içinde canlı bir kişinin olduğu kamyonetin arkasında bulunan tabutu indirmesini istiyor. İçinde canlı bir kişinin olduğunu düşünmeyen mesai arkadaşlarının tabutu açmasını isteyen şakacı personeller, tabutun kapağının açılmasıyla sağa sola kaçışmaya başlıyor. Daha sonra şaka olduğunu anlayan şakazedeler mesai arkadaşlarıyla beraber gülerek güzel bir anıya imza atıyor. Sosyal medyada gündeme oturan video paylaşım rekorları kırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı