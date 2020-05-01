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Aktüel

Belediye, işçilerin 20 yıllık borcunu ödedi

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Yarbaşı Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, belediye işçilerinin 20 yıllık geriye dönük borçlarının tamamını ödedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:52:46 -
Belediye, işçilerin 20 yıllık borcunu ödedi

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Yarbaşı Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, belediye işçilerinin 20 yıllık geriye dönük borçlarının tamamını ödedi.


Yarbaşı Belediyesi, belediye önündeki alanda 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kısa bir program düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “Öncelikle Belediye başkanlığım sürecinde ikicisini kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Ben seçildiğim gün işçilerimizin tüm borçlarını ödeyeceğime söz vermiştim. İşçilerimizin geçtiğimiz 20 yıllık süre içerinde çeşitli nedenlerden dolayı belediyeden alacakları toplam 321 bin lirayı çok şükür bugün itibarıyla ödemiş bulunuyoruz. Hiçbir işçimizin artık belediyemizden alacağı kalmamıştır. Bugün burada sizlere, güzel bir müjde daha vermek istiyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tüm personellerimize 500’er lira da ikramiye vereceğiz. İkramiyeler hazır, programdan sonra hemen gidip alabilirsiniz “dedi.

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