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Belediye iş başvurusu belediye iş ilanları İŞKUR

Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Belediyeler İŞKUR iş ilanları vesilesiyle binlerce işsizi işe alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler İŞKUR iş ilanları üzerinden belediye iş başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarına uyan binlerce vatandaşı işe alıyor. İŞKUR belediye ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’ 24 farklı belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere büro memuru alımı yapacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:26
Belediye iş başvurusu belediye iş ilanları İŞKUR

Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Belediyeler İŞKUR iş ilanları vesilesiyle binlerce işsizi işe alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler İŞKUR iş ilanları üzerinden belediye iş başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarına uyan binlerce vatandaşı işe alıyor. İŞKUR belediye ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’ 24 farklı belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere büro memuru alımı yapacak. 

Büro İşçisi  

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005007742&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005007742&isyeriTuru=Kamu

Büro Memuru (Genel)  

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008225&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008225&isyeriTuru=Kamu

Greyder Operatörü  

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008227&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008227&isyeriTuru=Kamu

Fotoğrafçı  

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008230&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008230&isyeriTuru=Kamu

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)  

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008160&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008160&isyeriTuru=Kamu

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü  

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008169&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008169&isyeriTuru=Kamu

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü  

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008172&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008172&isyeriTuru=Kamu

Şoför-Yük Taşıma  

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005011579&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005011579&isyeriTuru=Kamu

Beden İşçisi (Temizlik)  

GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005012679&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005012679&isyeriTuru=Kamu

Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)  

DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013319&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013319&isyeriTuru=Kamu

Beden İşçisi (Temizlik)  

KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013547&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013547&isyeriTuru=Kamu

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:26
  1. 2019 İŞKUR kamu belediye memur
  2. işkur belediye personel ve işçi alım başvuru şartları nedir?
  3. 12 Haziran İŞKUR güncel yeni ilanları
  4. Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı - İŞKUR
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