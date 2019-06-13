Belediye iş başvurusu belediye iş ilanları İŞKUR
Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Belediyeler İŞKUR iş ilanları vesilesiyle binlerce işsizi işe alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler İŞKUR iş ilanları üzerinden belediye iş başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarına uyan binlerce vatandaşı işe alıyor. İŞKUR belediye ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’ 24 farklı belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere büro memuru alımı yapacak.13 Haziran 2019 Perşembe 14:26
Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Belediyeler İŞKUR iş ilanları vesilesiyle binlerce işsizi işe alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler İŞKUR iş ilanları üzerinden belediye iş başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarına uyan binlerce vatandaşı işe alıyor. İŞKUR belediye ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’ 24 farklı belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere büro memuru alımı yapacak.
Büro İşçisi
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005007742&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005007742&isyeriTuru=Kamu
Büro Memuru (Genel)
HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008225&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008225&isyeriTuru=Kamu
Greyder Operatörü
HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008227&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008227&isyeriTuru=Kamu
Fotoğrafçı
HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008230&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008230&isyeriTuru=Kamu
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008160&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008160&isyeriTuru=Kamu
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008169&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008169&isyeriTuru=Kamu
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008172&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008172&isyeriTuru=Kamu
Şoför-Yük Taşıma
MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005011579&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005011579&isyeriTuru=Kamu
Beden İşçisi (Temizlik)
GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005012679&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005012679&isyeriTuru=Kamu
Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013319&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013319&isyeriTuru=Kamu
Beden İşçisi (Temizlik)
KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013547&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013547&isyeriTuru=Kamu
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