Belediye iş başvurusu belediye iş ilanları İŞKUR Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Belediyeler İŞKUR iş ilanları vesilesiyle binlerce işsizi işe alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler İŞKUR iş ilanları üzerinden belediye iş başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarına uyan binlerce vatandaşı işe alıyor. İŞKUR belediye ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’ 24 farklı belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere büro memuru alımı yapacak.

Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Belediyeler İŞKUR iş ilanları vesilesiyle binlerce işsizi işe alıyor. Türkiye’nin farklı illerindeki belediyeler İŞKUR iş ilanları üzerinden belediye iş başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarına uyan binlerce vatandaşı işe alıyor. İŞKUR belediye ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’ 24 farklı belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere büro memuru alımı yapacak. Büro İşçisi DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005007742&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005007742&isyeriTuru=Kamu Büro Memuru (Genel) HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008225&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008225&isyeriTuru=Kamu Greyder Operatörü HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008227&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008227&isyeriTuru=Kamu Fotoğrafçı HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008230&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008230&isyeriTuru=Kamu Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008160&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008160&isyeriTuru=Kamu Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008169&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008169&isyeriTuru=Kamu Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008172&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005008172&isyeriTuru=Kamu Şoför-Yük Taşıma MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005011579&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005011579&isyeriTuru=Kamu Beden İşçisi (Temizlik) GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005012679&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005012679&isyeriTuru=Kamu Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı) DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013319&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013319&isyeriTuru=Kamu Beden İşçisi (Temizlik) KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013547&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005013547&isyeriTuru=Kamu

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