Belediye çalışanları kadroya mı geçecek? Belediyede çalışanlara kadro var mı?

2022 ve 2023 yıllarındaki maaşlara ilişkin zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sürece ilişkin sonucunu bugün açıkladı. 2022 ilk 6 ayında % 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayında % 7 en yüzde 12'lik artış söz konusu oldu. 2023'ün ilk 6 ayında % 8, ikinci 6 ayında ise % 6 olmak üzere yüzde 14'lük artış kararı alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek.

Sözleşmeli personel kadroya geçecek mi?

İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor. Meclis onayladıktan sonra yaklaşık 523 bin sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.