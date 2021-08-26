Belediye çalışanları kadroya mı geçecek? Belediyede çalışanlara kadro var mı?
Belediyede sözleşmeli çalışanlara kadro var mı? Belediyede şirket çalışanlarına kadro var mı? soruları toplu sözleşme sonrası merak ediliyor. Toplu sözleşmede anlaşmaya varıldı. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki belediye işçilerine kadro var mı son dakika sözleşmeliler kadroya alındı mı?
2022 ve 2023 yıllarındaki maaşlara ilişkin zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sürece ilişkin sonucunu bugün açıkladı. 2022 ilk 6 ayında % 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayında % 7 en yüzde 12'lik artış söz konusu oldu. 2023'ün ilk 6 ayında % 8, ikinci 6 ayında ise % 6 olmak üzere yüzde 14'lük artış kararı alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek.
Sözleşmeli personel kadroya geçecek mi?
İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor. Meclis onayladıktan sonra yaklaşık 523 bin sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.