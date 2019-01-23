Belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına, silahla ateş açan bir kişi yakalandı. Olay sonrasında belediye binasında hasar meydana geldi.23 Ocak 2019 Çarşamba 17:15
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına silahla ateş açan bir kişi gözaltına alındı. Binanın camında kırıklar oluştu.
İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına gelen H.K, iş talebinde bulundu. Daha sonra binadan ayrılan H.K, çevredeki bir alışveriş merkezinin otoparkından belediye binasına silahla ateş etti.
Gözaltına alındı
Bina çevresindeki polisler gözaltına aldı.
Olay yerinde, çevrede güvenlik alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.K, emniyete götürüldü.
Kurşunlardan birinin binanın camına isabet ettiği ve çatlak oluştuğu görüldü.
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