Belediye başkanlarının maaşı belli oldu! En düşüğü 7 bin lira

57 milyon vatandaşın katılım gösterdiği 31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, yeni dönemde başkanlarının ne kadar maaş alacağı merak edilir oldu.

En yüksek maaş 24 bin lirayı bulurken, Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

2 milyon nüfusa 24 bin lira

Nüfusu 2 milyondan fazla olan yerlerde bir belediye başkanı 24 bin lira maaş alacak. Eğer nüfus 1 milyon ile 2 milyon arasındaysa maaş 20 bin lira seviyesinde olacak.

Maaşlar; 500 bin ile 1 milyon nüfuslu yerlerde 16 bin 350 lira, 250 bin ile 500 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 14 bin 200 lira, 100 bin ile 250 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 12 bin lira, 50 bin ile 100 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 10 bin lira, 10 bin ile 50 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 8 bin 150 lira şeklinde belirleniyor.

10 bin altına 7 bin lira

Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde belediye başkanı olan bir kişi ise 7 bin lira maaş alıyor.

Muhtarlara 2 bin lira maaş alacak

Yeni seçilecek köy ve mahalle muhtarları haziran ayına kadar 1.911 lira, daha sonra ise en az 2 bin 7 lira maaş alacaklar