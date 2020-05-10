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Aktüel

Belediye başkanları pazar yerinde annelere karanfil dağıttı

Muğla’da pazara çıkan kadınların gününü belediye başkanları müzik grubu ve karanfillerle kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:37:05 -
Belediye başkanları pazar yerinde annelere karanfil dağıttı

Muğla’da pazara çıkan kadınların gününü belediye başkanları müzik grubu ve karanfillerle kutladı.



Muğla’nın merkez Menteşe İlçesi’nde kurulan halk pazarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Anneler Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Muğla Müzisyenler Derneği’ne bağlı müzisyenler, pazar gören vatandaşlara ve özellikle annelere çaldıkları marş ve şarkılarla moral verirken, belediye başkanları ise üretici kadınlarla bir süre sohbet etti.

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