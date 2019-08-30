Belediye başkanları arabulucu oluyor

BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM) tarafından temel arabuluculuk eğitimi sertifika töreni düzenlendi. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Türkiye’nin de taraf olduğu Singapur sözleşmesinin uluslararası ticaret yapan firmalara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

BTSO bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi maksadıyla faaliyetlerini sürdüren BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen temel arabuluculuk eğitimlerinin sertifika töreni oda hizmet binasında yapıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, açılış konuşmasında, demokrasinin hukukun olmadığı bir ülkede yatırım olmayacağını dile getirdi.

Bilhassa tahkim ve arabuluculuk konusunda bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Zekeriya Birkan, “Bu çalışmalar içinde en etkili ve güçlü olan yer Bursa. BTSO’nun da tahkim ve arabuluculuk noktasında önemli çalışmaları var. BTSO’yu bu örnek çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Arabuluculuk modeli, ülkemizde son yıllarda önemli mesafe kat etti. İş davalarından neredeyse yüzde 90’ın üzerinde bir başarı var. Yargı Reformu Strateji belgesinde de açıkladık ve bunun ilk paketi de meclis açılır açılmaz gündeme gelecek. Yargı reformu strateji belgesinde kamu kurumları arasındaki sorunların çözümünde sulh yolunu inşallah hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin ve İran’ın da aralarında olduğu 46 ülkenin imzaladığı Singapur sözleşmesine işaret eden Birkan, “Yereldeki arabuluculuk, Singapur sözleşmesiyle beraber uluslararası bir zemine taşıdık. BM’ye üye olan hemen hemen her ülke bu sözleşmeyi imzalayacaktır. Yerelde bizim yapmış olduğumuz arabuluculuk antlaşmasını aynı zamanda infazını o ülkeler de aynen Türkiye’deymiş gibi îfâ edecek ya da orada yapılan bir anlaşma, bizim ülkemizde de geçerli olacak.”dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin gerçek anlamda bir toplumsal uzlaşma projesi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Cüneyt Şener, “Bursa gibi güçlü ekonomisi ve nüfusuyla lider şehirler arasında yer alan bir şehirden başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan arabuluculuk merkezleri sayesinde dosya yükü altında kalan yargımızın iş yükü de hafifledi. Arabuluculuk sayesinde zaman kaybı ve maddi anlamda yıpratıcı süreçler ortadan kalktı. BTSO olarak Bursa Uludağ Üniversitemizle hayata geçirdiğimiz merkezimiz, düzenlediği eğitimler ve yaptığı çalışmalarla etkinliğini artırarak sürdürmektedir.Bursa iş dünyası olarak Adalet Bakanlığı’mızın liderliğinde yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak tüm düzenlemelere destek vermeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tahkim ve arabuluculuk noktasında Türkiye’ye model olduğunu söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, arabuluculuk ve tahkim konusuna üniversite olarak ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “BTSO ile tahkim ve arabuluculuk konusunda güzel çalışmalar yapıyoruz. Toplumun huzuru ve dirliği; ihtilafların ortadan kaldırılması için tahkim ve arabuluculuk mekanizması önemli bir görev üstlendi. Mezun olan kursiyerlerimiz bu mekanizmanın bir unsuru olarak önemli bir görev ifa edecek” dedi.

Belediye başkanları arabulucu oluyor

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, eğitimleri tamamlayan 63 kursiyere sertifikalarını takdim etti. Sertika töreninde ilk olarak Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘arabuluculuk sertifikası’nı aldı. Başkan Dündar’a sertifikasını Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan takdim etti. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO TAM Divan Başkanı Irmak Aslan ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı.