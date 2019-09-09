Belediye Başkanı Sayan’ın Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla heyecanlarını paylaştığı tüm öğrencilere ve tüm öğretmen, idareci ile tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Başkan Sayan mesajında şunları söyledi; “Dünümüzün, Günümüzün ve Parlak vizyonumuzun kilit noktası olan siz öğrenciler, biliyorum ki yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı şu günlerde gönlünüzdeki, aklınızdaki beslediğiniz tüm heyecan ve hedeflerinizi en içten kalbi duygularımla bende yaşıyor ve kucaklıyorum. Sizi sabırsızlıkla bekleyen donanımlı öğretmenlerimizin yüreklerine emanet ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin derslerdeki başarısının yanında vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmelerini umut ediyor, göz bebeğimiz çocuklarımızın ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Ağrı Belediyesi olarak eğitim camiasına sonsuz desteğimiz var. Eğitim için koyulan her tuğlanın değerinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatarak bu anlayışı çalışmalarımıza rehber yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının tüm paydaşlarına, şehrimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.”