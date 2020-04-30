Belediye Başkanı Sarıkurt, emekçilere maske dağıttı

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde işe gitmek için sabahın erken saatlerinde yollara düşen kentteki emekçi çalışanlara maske dağıttı.

Kent genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte sabah 06.00’da işlerine giden vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Özellikle fabrika servislerinin ve çalışanların yoğun olduğu güzergâhları belirleyerek maskelerin dağıtılmasını sağlayan Başkan Sarıkurt, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz” dedi.

"Çözüm üretiyoruz"

Maske dağıtırken bir yandan da vatandaşlara bilgilendirmede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt şunları söyledi: “Korona virüs salgını başladığından bu yana ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz. Gelişmeleri takip ederek önlemlerimizi geciktirmeden alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Her gün mahalle ve sokaklarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştirirken bir yandan da vatandaşlarımızın maske ihtiyacını gidermek için çözüm üretiyoruz. Çorlu Belediyesi olarak şu anda tüm ülkemizde olduğu gibi bizlerin de elinde sınırlı maske kaynağı var. Sağlık çalışanlarımıza, kronik rahatsızlığı bulunanlara, engelli vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza maske temininde öncelik tanımak için gayret gösteriyoruz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde çalışan vatandaşlarımıza maske konusunda destek olmak ve korona virüs önlemleri ile ilgili onları bilgilendirmek adına başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte sabahın erken saatlerinden bu yana kentimizi karış karış gezdik. Özellikle fabrika servislerinin ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımıza maske dağıttık. Bu zorlu süreci atlatmak için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Teşekkür ettiler

İşlerine gitmek üzere servis bekleyen vatandaşlar dağıtılan maskeler dolayısıyla Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt’a teşekkür ederek, “Maske bulma konusunda zorlandığımız şu günlerde Belediye Başkanımız imdadımıza yetişti. Bu düşünceli davranışları dolayısıyla kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.