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Aktüel

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Rektör Karakaya’ya ziyaret

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:54:05 -
Belediye Başkanı Ekicioğlu, Rektör Karakaya’ya ziyaret

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı makamında ziyaret ederek Ahi Evran Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde Kırşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan üst-yapı çalışmaları hakkında istişarede bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, pandemi sürecinde Kırşehir Belediyesi ve Ahi Evran Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alış-verişinde bulunan Başkan Ekicioğlu ve Rektör Karakaya, yeni eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce Ahi Evran Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde Kırşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri gibi üst-yapı çalışmaları hakkında istişarede bulundu.


Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise kampüs alanı çevresinde yapılacak çalışmalarla ilgili teşekkür etti.

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