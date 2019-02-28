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Belediye Başkan adayı Özkan, İstanbul’da Aksekililerle Buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, Kasımpaşa’da Antalya Akseki Dernekler Platformu tarafından düzenlenen etkilikte, platform üyeleriyle bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:28
Belediye Başkan adayı Özkan, İstanbul’da Aksekililerle Buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, Kasımpaşa’da Antalya Akseki Dernekler Platformu tarafından düzenlenen etkilikte, platform üyeleriyle bir araya geldi.


Özkan, "Önce millet, önce memleket" diyerek çıktıkları kutlu yolda partisinin aday olarak kendisine teveccüh göstermesinin ardından hemen kolları sıvadıklarını ve seçim çalışmalarına başladıklarınısöyledi. Özkan, "Akseki ilçemize yakışır hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için geliyoruz. 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde genç bir kardeşiniz olarak Akseki derneklerinden destek bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin her köşesine Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin desteklerini alarak bu güzel coğrafyanınhavasını teneffüs eden tüm insanlarla, hemşehrilerimize güzel hizmetler yapmanıngayretini göstereceğiz." diye konuştu.


ToplantıyaAntalya Akseki Dernekler Platformu Başkanı Ali Koca ve 14 dernek başkanı katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:28
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