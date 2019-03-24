Belediye araçları ile cephane taşımışlar

Terör örgütüne göbekten bağlı 94 belediye başkanının yerine görevlendirilen kayyımların, yaptığı icraatlar, görevlendirme gerekçeleri ve görevden alınan belediye başkanlarının terörle ilişkilerini anlatan ‘Belediyelerdeki kayyım sistemi ve mevcut durum’ başlıklı rapor, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Raporda HDP’li belediyelerin terör örgütü bağlantısına ilişkin olaylara yer verildi. Onlarca örneğin yer aldığı raporda, Mardin’in Artuklu ilçesinde Cevizli Jandarma Karakolu’na düzenlenen ve iki askerimizin şehit olduğu saldırıda kullanılan araçların kayyım atanan Mazıdağı Belediyesine ait olması, Bitlis’te terör örgütüne yaşam malzemesi taşıyan araçların belediyeye ait olduğunu anlaşılması, Siirt, Diyarbakır, Batman gibi belediyelerin cenaze araçlarını terörist cenazelerinin hizmetine sunması gibi olaylarla terör örgütü ve HDP’li belediyeler arasındaki işbirliği kanıtlanmış oldu.

Belediyeler teröristlerin emrine sunuldu

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı araçların teröristler tarafından bizzat kullanıldığı, içerisinde yüklü miktarda silah ve mühimmat çıktığı belirtilen raporda, yine belediyeler tarafından yapılan organizasyonlarda terör örgütü propagandası yapılması, devlet tarafından verilen hizmetlerin kasıtlı olarak kesintiye uğratılması, terör örgütü ile bağlantılı firmalardan alımların yapılması, terör örgütü yandaşlarına istihdam sağlanması ve bizzat terör örgütü mensuplarının belediyelerde istihdam edilmesi gibi gerekçeler sebebiyle kayyım atanmasının hukuki olarak mecburi hale geldiği ifade edildi.

Kayyımlara yönelik karalama kampanyası başlatıldı

Raporda kayyım görevlendirmelerinin ardından bölgeye yapılan rekor hizmetlere dair detaylı bilgi paylaşılırken, görevlendirme ile gelen kayyımlara yönelik olarak yapılan karalama iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyarbakır Belediyesinin kayyımlar tarafından borç batağına sürüklendiği, heykellerin kayyımlar tarafından yıkıldığı ve kadın kültür merkezlerinin dönüştürüldüğü yönündeki kara propagandanın gerçek olmadığı belirtilen raporda söz konusu iddialar yapılan hizmetlerin delilleriyle çürütüldü.